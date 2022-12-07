Nazione, Luis Alberto e Arnautovic restano i sogni proibiti della Fiorentina: piste tramontate
Ci sono giocatori destinati a restare dei sogni della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
07 dicembre 2022 09:48
Scrive La Nazione oggi in edicola, il ‘sogno’ Luis Alberto alla Fiorentina pare destinato a rimanere tale (a Pradè piace davvero tanto), ma pure l’idea Arnautovic è già tramontata sul nascere.
LEGGI ANCHE, RENZI ATTACCA: “PER ME È UNA VERGOGNA FARE LO STADIO DELLA FIORENTINA CON I SOLDI DEL PNRR”
https://www.labaroviola.com/renzi-attacca-per-me-e-una-vergogna-fare-lo-stadio-della-fiorentina-con-i-soldi-del-pnrr/194965/