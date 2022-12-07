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Nazione, Luis Alberto e Arnautovic restano i sogni proibiti della Fiorentina: piste tramontate

Ci sono giocatori destinati a restare dei sogni della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 dicembre 2022 09:48
Nazione, Luis Alberto e Arnautovic restano i sogni proibiti della Fiorentina: piste tramontate -
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Nazione, Luis Alberto e Arnautovic restano i sogni proibiti della Fiorentina: piste tramontate

Scrive La Nazione oggi in edicola, il ‘sogno’ Luis Alberto alla Fiorentina pare destinato a rimanere tale (a Pradè piace davvero tanto), ma pure l’idea Arnautovic è già tramontata sul nascere.

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