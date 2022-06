Tuttosport non ha dubbi: “Arnautovic potrebbe essere l’attaccante giusto per la Fiorentina”

Tuttosport oggi in edicola parta del futuro attaccante della Fiorentina, secondo il quotidiano, il centravanti che potrebbe arrivare alla Fiorentina è Arnautovic, 14 reti con il Bologna. Ha un contratto fino al 2024 con opzione ma la possibilità di giocare in Europa potrebbe stuzzicarlo e non poco.

