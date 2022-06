L’Arsenal ha offerto 40 milioni al Sassuolo per Scamacca, l’attaccante ha rifiutato perchè vuole l’Italia

Gianluca Scamacca deve portare pazienza. Obiettivo dell’Inter dalla scorsa estate, terra promessa a gennaio, poi sono cambiate alcune cose e si viaggia per priorità. L’Inter ha lavorato fortissimo per Dybala e Bremer, marca Asllani, aspetta il sì di Mkhitaryan che ancora non è arrivato, sta cercando di capire la fattibilità di un’operazione oggi molto difficile come quella che porta all’eventuale ritorno di Lukaku. Quindi, Scamacca piace ma deve restare in attesa. Ci sono stati sondaggi di Milan e Napoli, ma nelle ultime settimane c’è stata una proposta dell’Arsenal che avrebbe messo a disposizione circa 40 milioni più bonus. Ma il treno si è fermato quasi subito soprattutto perché Scamacca vuole dare la precedenza a eventuali proposte dalla Serie A. E deve portare pazienza. Lo riporta Alfredo Pedullà sul suo sito

