Nazione: “Arnautovic nel mirino della Fiorentina, il Bologna potrebbe lasciarlo partire”

La Fiorentina lavora anche su altre piste. Come quella che porta allo spezzino M’Bala Nzola, retrocesso con i liguri e che potrebbe lasciare il club bianconero, visto che le pretendenti non gli mancano. Ai viola si sarebbe unita la Roma. O almeno, emissari avrebbero fatto un sondaggio. Le alternative, insomma, alla robusta punta dell’Angola ci sono e potrebbero anche diventare più nutrite. Sullo sfondo resta Marko Arnautovic. Nella prossima stagione l’austriaco costerà alle casse rossoblù 6 milioni lordi, dal momento che non sarà più possibile possibile attingere al decreto crescita, dopo che la scorsa estate gli era stato offerto un ritocco a 3 netti (ammortizzati a 4 lordi).

Il ’centravantone’ era stato nel mirino della Fiorentina, quando sembrava che il problema del gol fosse quasi irreversibile, trovandosi di fronte il muro del Bologna. Stavolta l’operazione potrebbe essere fattibile, visto che i rossoblù hanno intenzione di far tornare alla base Sydney van Hooijdonk, olandese di 23 anni che era stato dato in prestito all’Heerenveen, in Olanda. Due anni fa fu bocciato dal compianto Mihajlovic, ma dopo una stagione comunque buona (20 presenze e 7 gol) è esploso quest’anno: 19 reti in 39 partite non in una squadra di prima fascia. Il suo ritorno disegnerebbe nuovi scenari. E non solo sotto le due torri. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DEL FRATELLO DI AMRABAT