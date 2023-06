Corriere dello Sport: “Fiorentina su Arnautovic, il Bologna chiede almeno 10 milioni per privarsene”

Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina è a caccia di un numero 9 che sappia garantire un cospicuo numero di gol. I dirigenti viola sono dunque al lavoro. L’asse con il Bologna potrebbe ripartire da Marko Arnautovic, anche se i rossoblù non hanno intenzione di privarsene. I bolognesi prendono in considerazione un’offerta a partire da 10 milioni. Per la Fiorentina sarebbe un profilo gradito, sia ai dirigenti che al tecnico, ma il giocatore vorrebbe giocare in una competizione europea. Ma se la Fiorentina rientrasse in Conference…

