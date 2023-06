Il nome che torna di moda al centro dell’attacco della Fiorentina è quello di Marko Arnautovic, servono gol in casa viola e l’austriaco è stato sondato in inverno, ma potrebbe tornare utile anche ora. A Bologna con Thiago Motta non c’è feeling ma dei migliori e Sartori si aspetta offerte importanti. Serve pazienza. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, BERARDI HA DETTO SÌ