Corriere dello Sport: “La Fiorentina offre 13 milioni per Berardi ma il Sassuolo ne chiede 20”

Rivoluzione sulle fasce annunciata in casa Fiorentina, con i viola che tornano su un obiettivo noto della gestione Commisso. Domenico Berardi è la prima scelta di Italiano e co. tanto che in occasione dell’ultima sfida con il Sassuolo, le due dirigenze sono tornate nuovamente a parlare del giocatore. La distanza, al momento, è solo economica. I Viola possono mettere sul piatto un massimo di 13 milioni, mentre il Sassuolo non vuole scendere sotto i 20. Da parte del calciatore la volontà di trasferirsi a Firenze c’è quindi è possibile che la trattativa avanzi, magari con l’inserimento di una contropartita come Sottil. Lo scrive il Corriere dello Sport.

