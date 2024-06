Gazzetta: “Arnautovic il primo nome per l’attacco. Budget massimo per la punta di 20 milioni”

Grandi manovre in vista per l’attacco della nuova Fiorentina targata Raffaele Palladino. Il direttore Pradè infatti ha intenzione di portare a Firenze ben due punte, tenendo conto che Andrea Belotti tornerà alla Roma e Nzola non ha convinto né il club né la piazza. Il nome di cui si è più parlato con l’Inter è quello di Marko Arnautovic, attaccante austriaco che ha concluso la stagione segnando 7 reti e fornendo 3 assist. La punta 35enne porterebbe sicuramente tanta esperienza.

Nella lista dei dirigenti viola il primo nome è quello di Andrea Pinamonti del Sassuolo, giocatore su cui c’è la forte concorrenza del Como. Piace anche Mateo Retegui del Genoa che rientrerebbe anche nei paletti economici del club. Un valore di 20 milioni contro i 25 che la società viola è disposta a spendere per una punta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

