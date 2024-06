Repubblica: “Castrovilli, c’è uno spiraglio per il rinnovo ma contratto corto non lo entusiasma. Firenze opzione gradita”

La rivoluzione del centrocampo viola sarà profonda, ma potrebbe essersi aperto uno spiraglio per una confermache fino a pochi mesi fa sembrava impossibile. Gaetano Castrovilli ne ha viste di tutti i colori in questi ultimi due anni: infortuni tremendi, cessioni annunciate, visite mediche non superate, ma anche la nascita del figlio Brando e il ritorno nella parte finale della stagione.

Qualche incontro c’è già stato nelle scorse settimane, ma la prospettiva di un contratto corto e fortemente legato a bonus e presenze non ha entusiasmato l’ex numero 10 viola. Il futuro deve essere ancora scritto, ma l’idea di restare a casa sua a Firenze gli farebbe piacere. Certo – si legge – Castrovilli probabilmente si aspettava nei mesi scorsi una maggiore attenzione nei propri riguardi, rimanendo male per alcuni fatti. L’esclusione dalla lista Uefa, l’assenza ad Atene. Niente di irreparabile, perché il rapporto con i compagni resta buono ed anche quello con i dirigenti è sincero e franco. Soprattutto, latitano le offerte: si era parlato di Roma, Lazio e addirittura Bologna, visto che il rapporto con Italiano resta solido nonostante le incomprensioni sulla gestione. Lo scrive Repubblica.