La Fiorentina cade ai supplementari contro il Betis e saluta la Conference League. E continuano ad arrivare i pensieri dei viola dopo l’eliminazione. Anche Rolando Mandragora, sempre più leader di questa Fiorentina, ha postato sul suo profilo Instagram una foto della partita di ieri con la seguente descrizione: “Siamo tristi,dispiaciuti e vuoti! Per noi stessi e per tutti voi…abbiamo dato tutto,ma non è bastato!”.