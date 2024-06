La Fiorentina sceglie Palladino e Sarri non ci sta: “Sono deluso. Era una realtà adatta a me”

Maurizio Sarri torna a parlare e lo fa tramite i microfoni di Sky Sport. L’ex tecnico fra le altre di Lazio, Juventus e Napoli ha parlato delle mancate chiamate da parte di società italiane, lasciando intravedere una certa delusione per non essere stato preso in considerazione in questo senso: “E’ chiaro che questo è un punto su cui ci dobbiamo interrogare. Non vi nascondo che un paio di società che non mi hanno cercato mi hanno fatto rimanere un po’ deluso, secondo me un paio di situazioni… Non dico che mi dovevano prendere perché quelle sono scelte che deve fare una società. Però almeno ascoltarmi un quarto d’ora penso fosse dovuto… E’ un qualcosa su cui non posso influire, o meglio posso influire se riesco a capire il perché”.

Le due società in questione sono Milan e Fiorentina?

“Non faccio nomi, ma sono due realtà che secondo me erano adatte a me…”

Quando rivedremo Sarri in panchina?

“Speriamo il prima possibile, ho fatto i primi due mesi tra problemi familiari ed il resto in cui non ho avuto grandi nostalgie per il calcio. Adesso la voglia sta ricrescendo e quindi penso che tra un mese o due scalpiterò. Penso sia difficile a questo punto del mercato trovare una soluzione che non sia quella estera ma faccio fatica ad andare all’estero”.

NASCE LA FIORENTINA DI PALLADINO. ECCO LE PRIME INDICAZIONI DELL’ALLENATORE