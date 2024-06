Palladino si trova a Firenze. Prime indicazioni alla società: no a Ikonè e Nzola. Valutazioni su Nico Gonzalez

Raffaele Palladino si trova a Firenze dove ha incontrato il proprio staff. Il nuovo allenatore viola ha anche le idee chiare sulle prime mosse da fare ed ha indicato i primi giocatori che non coinvolgerà nel suo progetto: si tratta di Ikoné e di Nzola. Ci sono motivizioni sia di ragione tecnico-tattica che comportamentale. I due infatti non sono stati protagonisti di ottimi comportamenti fuori dal campo e anche la tifoseria organizzata è a conoscenza di tutto ciò ed ha di fatto, scaricato i due. Il francese è stato già massacrato nell’ultima di Bergamo

Valutazioni in corso anche su Nico Gonzalez, se da una parte la società lo ritiene incedibile al 99%, non chiudendo di fatto la possibilità ad una cessione di fronte ad un’offerta importante, dall’altro ci sono, anche per lui, delle riflessioni in atto per comportamenti extra campo che non sono piaciuti e su questo Palladino vuole vederci chiaro.

Piace tanto Colpani, che Palladino conosce bene, ma questo non è un mistero. Per ora non è ancora partita però una vera e propria trattativa con il Monza che lo valuta 20 milioni. Negli ultimi giorni è stato accostato il nome di Brescianini, centrocampista classe 2000, scuola Milan e nell’ultima stagione al Frosinone, il calciatore è stato offerto alla Fiorentina ed è assistito dallo stesso agente di Palladino. Il mercato sta per iniziare.

I TIFOSI DELLA FIORENTINA SOGNANO ICARDI, LUI ALLA ROTTURA IN TURCHIA?