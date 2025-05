Valcareggi: “Fagioli era da togliere, è stato uno dei peggiori in campo e ha sbagliato tanti passaggi facili per lui”

A Lady Radio è intervenuto il procuratore Furio Valcareggi per parlare dell’eliminazione della Fiorentina contro il Betis: “I nostri cambi non hanno dato nulla, mentre i loro hanno influito molto sulla partita perché erano freschi e hanno saputo cambiare la partita invece chi è entrato per noi è stato inesistente basta vedere Zaniolo che non ha mai toccato il pallone. Palladino ha fatto bene a togliere Fagioli che ha dei problemi ed è stato uno dei peggiori perché non ha fatto nulla e ha sbagliato cose banali per lui. Si vede che non è più lui e che ha solo degli acuti invece non avrei mai levato Gosens anche se era cotto perché il migliore in campo non si toglie se non te lo dice lui.”

Su Gudmundsson: “Va troppo a sprazzi, abbiamo visto cose da gran giocatore ma troppo poco perché deve essere più attivo e essere più nel gioco, mentre mi sembra si nasconda troppo e che non sia ben collegato con la squadra perché spesso è fuori posizione e non si accende costantemente.”

Su Palladino: “Mi sta bene che venga confermato e che lo faccia il presidente, però lo deve annunciare Pradé perché è il suo lavoro altrimenti non capisco che ci stia a fare. Commisso doveva dirlo prima a Pradé e poi lo doveva sapere Palladino, ma si è perso un passaggio. Il rinnovo ora stona perché è arrivato prima di un’eliminazione, magari si poteva dire alla fine della stagione e non ora poi è chiaro che Commisso e Palladino si stiano simpatici.”

Sul campionato: “Entrare in Europa dal campionato è durissima perché andare a Venezia e vincere è complicato perché loro hanno messo tutti in difficoltà e sono una buona squadra, mentre noi non stiamo bene psicologicamente e sarà difficile rimettersi in carreggiata per il sesto posto.”