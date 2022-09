Cassano: “Nella mia idea di calcio per la Fiorentina prenderei Arnautovic e non Immobile”

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato di Luka Jovic e non solo, parlando anche del centravanti che prenderebbe alla Fiorentina. Le sue parole:

“Hanno un grande problema, quello del gol. Jovic mi piace, ma sono deluso dalla sua personalità, lo sto vedendo molle, senza personalità. Quando sei in una brutta situazione realizzativa devi avere la forza e la rabbia di voler far gol, questo oggi non lo vedi, mi sta deludendo. Al Real Madrid per me ci poteva stare secondo me, ci sta l’investimento che hanno fatto per lui dopo i gol fatti in Germania, per al Real Madrid hanno fatto bene a prenderlo, adesso sta facendo fatica alla Fiorentina, deve dimostrare di essere da Fiorentina. Nel mio modello di calcio alla Fiorentina prenderei Arnautovic e lo preferirei a Immobile e Belotti perché Arnautovic, al contrario di Immobile e Belotti, sa leggere il gioco e ci sa stare dentro”

VIERI HA PARLATO DELLA COMUNICAZIONE DI ITALIANO