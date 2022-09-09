Vieri bacchetta Italiano: "Non deve dire che gli attaccanti hanno problemi a segnare, cosi li stronchi"

Bobo Vieri non è d'accordo con la strategia comunicativa di Vincenzo Italiano sul problema gol della Fiorentina

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Lele Adani e Vieri hanno parlato della situazione in casa Fiorentina dopo il pareggio contro l'RFS in Conference League

Adani: "Alla Fiorentina hanno un problema del gol, è una roba palese che anche Italiano ha manifestato. Ieri hanno tirato 28 volte, sono stati sfortunati, non hanno concesso niente, hanno preso un pallo e hanno avuto un sacco di occasioni" lo interrompe Vieri, che dice: "Secondo me, che sia vero o meno, non sono d'accordo che Italiano dica a tutti che c'è un problema gol alla Fiorentina, è la terza volta che lo dice, l'allenatore non deve dirlo. Da attaccante lo dico, già non riescono a le gente lo dice, in questo modo li stronchi. Io penso che sia importante avere occasioni, bisogna preoccuparsi quando non crei, non quando crei cosi tante occasioni, più lo dici più non lo fai. Cosi metti ancora più pressioni"

SCONCERTI PARLA DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/sconcerti-avverte-abbiamo-sopravvalutato-italiano-jovic-sa-giocare-a-calcio-al-contrario-di-cabral/186005/