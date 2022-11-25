Bucchioni: "Arnautovic vale due Cabral: la Fiorentina ha bisogno di uno che la butti dentro"

Arnautovic e Sabiri sono sicuramente i due nomi più chiacchierati in casa Fiorentina in vista del calciomercato di gennaio: Cabral, invece, continua a non convincere

Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina e le voci di mercato in casa Viola, ecco le sue parole:

"Sabiri? Forse iniziamo a capire perchè si sono impuntati su Sabiri: Sottil si è dovuto operare e qualcosa sugli esterni manca perchè poi uno di questi è Saponara. Ci sarà l'idea di fare giocare Sabiri sull'esterno perchè non è il solito 433 ma gli esterni stanno più dentro al campo: l'anno scorso come giocatore mi ha fatto sempre una bella impressione.

Mercato? Ci vuole un attaccante: sono uscite le voci di Arnautovic e che il Bologna abbia rifiutato. Ci vuole uno che la butti dentro e penso che la Fiorentina si stia muovendo in questa direzione.

Arnautovic? Vale due Cabral: non sono andati a cercare uno come Cabral, ma uno che vale di più."

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