Graziani: "Ibrahimovic? Si potrebbe anche prendere. Il problema è che non viene alla viola"

L'ex della Fiorentina, Fracesco Graziani ha parlato a Radio Bruno:"La Fiorentina avrebbe bisogno di un giocatore simile a Piatek del Milan. Nei giorni scorsi abbiamo letto il nome di Arnautovic e seco...

L'ex della Fiorentina, Fracesco Graziani ha parlato a Radio Bruno:

"La Fiorentina avrebbe bisogno di un giocatore simile a Piatek del Milan. Nei giorni scorsi abbiamo letto il nome di Arnautovic e secondo me farebbe comodo alla Fiorentina. Ibrahimovic? Si potrebbe anche prendere. Il problema è che non viene, non voglio accendere la fantasia. Non ha problemi economici, per venire in viola dovrebbe sposare questo progetto. Chiesa? Ha un contratto da rispettare. Se il presidente della tua squadra ti vuol parlare, vai e ci parli. I giocatori sono pagati. Se le società non ribadiscono questo aspetto, i calciatori faranno sempre cosa vogliono".