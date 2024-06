Il Galatasaray piomba su Arnautovic, un agente dei turchi in sede dell’Inter: “Lui libererebbe Icardi”

Un grande punto interrogativo sul futuro di Marko Arnautovic, l’attaccante dell’Inter finito al centro delle diverse voci di mercato di quest’ultime ore. L’austriaco è finito nel grande calderone dei possibili nuovi attaccanti della Fiorentina, all’interno del quale vi sono anche Andrea Pinamonti e Mateo Retegui. Come riportato da Tuttosport, nella giornata di ieri, George Gardi, agente molto vicino agli interessi del Galatasaray, si è recato presso la sede dell’Inter, facendo presente l’interesse del club turco per l’attaccante austriaco. La squadra di Istanbul potrebbe puntare su di lui in vista della possibile partenza di Mauro Icardi, la cui volontà sarebbe quella di lasciare il club così come ha fatto il vicepresidente Erden Timur, per il quale aveva addirittura rinunciato ad un contratto milionario in Arabia. Sarebbe proprio Marko Arnautovic – scrive il Corriere dello Sport – il sostituto ideale dell’ex capitano dei nerazzurri.

