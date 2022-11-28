Gazzetta, la Fiorentina vuole Arnautovic o Dominguez, i due “incedibili” del Bologna

Barone inizialmente aveva messo gli occhi su Dominguez

E se da una parte è vero che la Fiorentina vorrebbe l’incedibile Arnautovic, beh, è altrettanto assodato che in passato le mire di Joe Barone erano inizialmente andate su Nicolas Dominguez. L’argentino, però, è considerato dal Bologna altrettanto intoccabile e quindi - se affare sarà - la chiacchierata dovrà essere indirizzata su altri percorsi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, PIOVONO CRITICHE SU ADANI: “TERMINI DA BAR IN TELECRONACA. LA RAI È TENUTA A GARANTIRE I PROPRI ABBONATI”

https://www.labaroviola.com/piovono-critiche-su-adani-termini-da-bar-in-telecronaca-la-rai-e-tenuta-a-garantire-i-propri-abbonati/193972/