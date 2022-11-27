Piovono critiche su Adani: "Termini da bar in telecronaca. La Rai è tenuta a garantire i propri abbonati"

Dopo le tante critiche via social, anche l'Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi, UtentiRadioTV si è scagliata contro Daniele Adani e i toni "da bar" usati durante le telecronache di Rai1 pe...

Dopo le tante critiche via social, ancheUtentiRadioTV si è scagliata controe i toni "da bar" usati durante le telecronache di Rai1 per i mondiali in Qatar, ritenuti eccessivi e inopportuni. In una dichiarazione rilasciata all'Adnkronos, l'ONLUS critica in particolare l'enfasi dell'ex viola nel commentare la vittoria dell'Argentina sul Messico: "Si stanno moltiplicando su più fronti le proteste non solo dei tifosi di calcio, ma anche da parte dei telespettatori in merito ai commenti eccessivi e inopportuni del commentatore. Una telecronaca delle partite che assomiglia più ad un “bar sport” di provincia che al servizio pubblico che la Rai è tenuta a garantire ai propri abbonati”.

NICO GONZALEZ, PRIMA FASE DI TERAPIE TERMINATA

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