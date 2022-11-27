Nico Gonzalez, prima fase di terapie terminata. Ora 10 giorni di riposo in Argentina, torna il 6/12

L'argentino ora tornerà in patria, il 6 dicembre invece riprenderà la preparazione

Il comunicato della Fiorentina sul recupero di Nico Gonzalez: "ACF Fiorentina informa che il calciatore Nicolas Gonzalez, nella giornata odierna, ha terminato la prima fase di terapie con l'ultima seduta di attività specifiche a lui dedicate. L'atleta dovrà, ora, osservare dieci giorni di riposo attivo e poi completerà l'iter di recupero con l'ultima fase di riabilitazione e riatletizzazione. Il calciatore, in accordo con la Società, partirà domani per l'Argentina e farà ritorno a Firenze il 6 dicembre per riprendere la preparazione".

LEGGI ANCHE, SOTTIL TORNERÀ A DISPOSIZIONE DELLA FIORENTINA A FEBBRAIO, PROBABILE RIENTRO ALLA METÀ DEL MESE

https://www.labaroviola.com/sottil-tornera-a-disposizione-della-fiorentina-a-febbraio-probabile-rientro-alla-meta-del-mese/193938/