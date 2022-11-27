Sottil tornerà a disposizione della Fiorentina a febbraio, probabile rientro alla metà del mese

Sottil e Castrovilli sono i due giocatori che la Fiorentina sta aspettando e che riavrà alla ripresa del campionato ma in tempi diversi

A cura di Redazione Labaroviola 27 novembre 2022 14:20

Firenze, stadio A.Franchi, 03.09.2022, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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