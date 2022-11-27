Sottil tornerà a disposizione della Fiorentina a febbraio, probabile rientro alla metà del mese
Sottil e Castrovilli sono i due giocatori che la Fiorentina sta aspettando e che riavrà alla ripresa del campionato ma in tempi diversi
Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, chi ha visto da vicino quel ginocchio di Castrovilli faceva intendere che raramente ci sono infortuni così nel calcio. Ma Castro ha bruciato i tempi. Fatica, forza di volontà, sorriso: un mix vincente. Il menisco guarito quasi subito in tempi record, il resto grazie ad un lavoro incessante e alla testa sgombra. Ora verrà stilato il programma delle prossime settimane per capire se già nelle prime sfide di gennaio Castrovilli potrà davvero tornare tra i convocati. Capitolo Sottil. L’operazione alla schiena è andata bene e in 5-6 settimane dovrebbe tornare in gruppo. Vorrebbe rientrare tra il 5 (Bologna) e il 12 (Juve) febbraio.
ZURKOWSKI NON GIOCA NEMMENO CON LA POLONIA
https://www.labaroviola.com/zurkowski-bocciato-anche-dalla-polonia-il-ct-non-lo-mette-mai-in-campo-non-era-colpa-di-italiano/193911/