Il Bologna batte la Roma e raggiunge la Fiorentina, ma Arnautovic si fa male e salterà la viola

Il Bologna ha battuto 1-0 la Roma con gol di Svanberg e ha raggiunto la Fiorentina in classifica, ma allo stesso tempo ha consentito alla squadra viola di avvicinarsi a un solo punto dalla Roma. Ma non ci sono solo notizie positive per Mihajlovic, c’è stato infatti un brutto infortunio per l’attaccante del Bologna Marko Arnautovic. L’austriaco è stato costretto a lasciare il campo solo dopo 15 minuti di gioco, obbligando il tecnico a mettere mano alla panchina sostituendolo subito con Sansone. Il giocatore che è stato vittima di un guaio muscolare, con ogni probabilità sarà costretto a saltare il match contro la Fiorentina, lasciando i suoi senza un riferimento offensivo.

INTANTO IL REAL APRE AL PRESTITO DI MAYORAL