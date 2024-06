Sportmediaset, Arnautovic piace alla Fiorentina. Se parte, l’Inter vuole Pinamonti come quinto attaccante

Come riporta Sportmediaset.it, sono giorni caldissimi quelli che attendono Simone Inzaghi. La firma dovrebbe arrivare la prossima settimana – da definire la durata dell’accordo mentre l’ingaggio sarà intorno ai 6,5 milioni tra parte fissa e bonus – così come dopo il weekend è previsto un vertice per fare il punto su cosa serve all’Inter campione d’Italia per essere competitiva su tutti i fronti in una stagione intensa tra campionato, dove c’è da difendere il titolo, e coppe. Il tecnico nerazzurro ha le idee chiare su quello che gli servirà, innanzitutto cinque attaccanti e non quattro come la scorsa stagione per poter far tirare il fiato alla coppia titolare Lautaro-Thuram quando necessario: oltre a Taremi, se parte Arnautovic, che piace alla Fiorentina e in Turchia al Galatasaray, arriverà una punta di peso al suo posto. Per il quinto piace Andrea Pinamonti, cresciuto nell’Inter e reduce dalla retrocessione con il Sassuolo.

