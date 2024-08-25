Corriere dello Sport: “Valentini solo a gennaio. Carboni profilo ideale, servono 4 milioni per prenderlo”

L'obiettivo della Fiorentina è acquistare almeno un difensore

Per l'arrivo di Valentini si dovrà aspettare gennaio, le richieste del Boca, 5 milioni più una percentuale su una futura rivendita, sono state ritenute troppo alte dalla Fiorentina. I gigliati allora stanno cercando un colpo da affondare in quest'ultima settimana di mercato. L’obiettivo è quello di acquistare un giovane difensore di prospettiva; il profilo che sembra rispecchiare l'identikit è quello di Andre Carboni, difensore del Monza. Il classe 2001 è legato ai brianzoli fino al 2027, ma per 4 milioni di euro può partire. Lo scrive il Corriere dello Sport.