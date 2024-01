TMW rivela: “L’Inter dice no alla Fiorentina per Carboni: per farlo partire servono almeno 30 milioni”

Nelle ultime ore sono trapelate alcune indiscrezioni secondo cui la Fiorentina avrebbe presentato un’offerta di 12 milioni all’Inter per l’acquisto del giovane Carboni, attualmente in prestito al Monza fino al termine della stagione. Nei giorni scorsi l’Inter aveva già rifiutato un’offerta di 14 milioni proveniente dalla Premier League, più precisamente dal West Ham, manifestando l’interesse di tenere il giocatore almeno fino alla prossima estate, quando potrebbe partire per non meno di 30 milioni. La stessa sorte è toccata all’offerta della Fiorentina, immediatamente rispedita al mittente con risposta negativa.

L’agente del classe 2005, presente quest’oggi nella sede della società nerazzurra, ha brevemente commentato una possibile trattativa coi viola: “Non si parla di niente… Fiorentina? Non dovete chiedere a me”. Lo riporta TMW.

LA FIORENTINA VUOLE GUDMUNSSON E BELOTTI