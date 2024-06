Cm.com: “Palladino tenta Carboni per la Fiorentina. Nessun veto da parte di Marotta per la cessione”

Il gioiellino dell’Inter in forza al Monza nella stagione che si è oramai chiusa, Valentin Carboni, sembrerebbe essere finito nei radar della Fiorentina. Voci di mercato lo accostavano proprio al club viola nella sessione di mercato invernale. Raffaele Palladino, presente a Firenze proprio in queste ore per una possibile firma del contratto con il suo nuovo club, lo avrebbe inserito nella sua lista dei desideri da presentare alla dirigenza viola. Le parti potrebbero concordare sul possibile colpo estivo, anche perché il tecnico campano stravede per lui. L’Inter sarebbe pronta ad ascoltare le offerte per lui, nessun veto da parte di Marotta sulla possibile cessione dell’argentino. La richiesta dei nerazzurri sarebbe di 30 milioni e spetterà alla Fiorentina fare la sua mossa. Lo riporta Calciomercato.com.

