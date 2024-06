Ausilio: “Carboni? Non abbiamo pensato al suo futuro. Può aggregarsi alla 1° squadra o andare in prestito”

Negli ultimi giorni sono sorte le voci di mercato che ne accostano Valentin Carboni, argentino classe 2005 di proprietà dell’Inter e in forza al Monza nella stagione oramai conclusa, alla Fiorentina. Si vociferava che la società viola avesse chiesto informazioni su di lui già nel mercato di gennaio, anche se poi aveva deciso di puntare su Albert Gudmundsson. Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, si è così soffermato sul futuro dell’argentino a margine della 13° edizione del Premio Pietro Calabrese. Le sue parole riportate da Gianlucadimarzio.com:

“Per noi è motivo di grandissimo orgoglio, perché è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter insieme ai suoi fratelli. Valentìn si è messo in luce all’Inter e al Monza e noi gli auguriamo di far parte del gruppo ristretto che disputerà la Copa America con l’Argentina. Non abbiamo pensato al suo futuro, aspettiamo che termini questa esperienza con la nazionale e che si aggreghi al nostro ritiro. Poi con lui e suo papà valuteremo. Io penso a sviluppare i ragazzi che abbiamo. Lui magari potrà essere già parte della prima squadra dell’Inter, altrimenti valutiamo un altro prestito”.

PISTOCCHI: “LA FIORENTINA DEVE PRENDERE GIOCATORI VERI PER VINCERE E LOTTARE PER I PRIMI 5 POSTI, SENNÒ NON CE LA FARÀ MAI”