Gazzetta svela: "Palladino ha provato a portare Valentin Carboni alla Fiorentina"

In estate Palladino voleva portarlo a Firenze

Prima di rompersi il crociato Valentin Carboni aveva giocato cento minuti con De Zerbi, quattro presenze risicate di cui una sola da titolare. Di sicuro avrebbe avuto più spazio, più considerazione, più occasioni, ma il destino si è messo in mezzo. L'anno scorso ha provato a distinguersi a Monza, a pochi chilometri dalla piazza che l'ha arpionato da adolescente e che gli ha regalato l'esordio in Serie A. Anche Palladino se n'era innamorato: "Carboni è un super talento - ha dichiarato una volta - va protetto". E ancora: "Ha un grande futuro, godiamocelo". In estate pare abbia bussato alla porta dell'Inter per portarlo alla Fiorentina, ma alla fine ha preso un aereo per la Francia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-parisi-nel-mirino-del-milan-per-gennaio-ipotesi-prestito-con-riscatto-o-cessione-definitiva/272390/