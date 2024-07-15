Sportmediaset: "Marsiglia piomba su Carboni. Con la sua cessione l'Inter andrebbe su Gudmundsson"
Con la cessione di Carboni, l'Inter potrebbe andare su Gudmundsson, accostato anche alla Fiorentina in questa finestra di mercato
Valentin Carboni è uno dei nomi accostati alla nuova Fiorentina di mister Palladino. L'argentino ha conquistato il suo primo trofeo della carriera con l'Albiceleste e ora potrà finalmente pensare al suo futuro. Secondo quanto riporta Sportmediaset.it, l'attaccante classe 2005 potrebbe lasciare l'Inter e giocare in Ligue 1, poiché il Marsiglia sarebbe in forte pressing su di lui e potrebbe presto e approdare alla corte di Roberto De Zerbi. Per lui i nerazzurri chiedono 40 milioni di euro e l'OM ne ha offerti 30, pertanto ballerebbero 10 milioni tra domanda e offerta. C'è la possibilità che l'Inter possa andare incontro al club francese, incassando quanto basta per andare a comprare un ulteriore rinforzo.
La cessione di Carboni in Francia sarebbe un passo importante per arrivare ad uno degli obiettivi di Marotta: l'Inter potrebbe mettere così nel mirino Albert Gudmundsson, nome accostato anche alla Fiorentina, che ha già chiesto informazioni al Genoa. I nerazzurri, in tal caso, potrebbero farsi avanti per il talento islandese con la formula del prestito con obbligo di riscatto.
LA FIORENTINA CHIEDE SOLO 13 MILIONI PER MILENKOVIC PERCHÈ COSTA 7 MILIONI LORDI A STAGIONE
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