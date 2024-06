Nazione: “Palladino prova a mediare per Carboni ma l’Inter spara, vuole 30 milioni. Spunta un mister X?”

Il mercato non è iniziato ma i nomi sono già usciti e le società iniziano a fare muro per difendere i propri gioielli. Dunque, il prezzo di Retegui è già alle stelle e nel giro di meno di una settimana ha raggiunto quello di Valentin Carboni, altro gioiello argentino, di proprietà dell’Inter. Stesso interesse viola – con la mediazione di Palladino che lo ha avuto nel suo Monza – e stesso prezzo stampato sull’etichetta: 30 milioni. Tutto questo per ribadire il concetto che nonostante i mille buoni propositi della società, per la Fiorentina la campagna acquisti dell’estate coinciderà con una programmazione finanziaria che dovrà essere decisamente alta. E l’eventualità che spunti il più classico dei mister X è una delle combinazioni assolutamente probabili. Lo scrive La Nazione.