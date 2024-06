Gazzetta, l’Inter vuole tenere Carboni, la Fiorentina vuole riprovarci. Ora servono più di 40 milioni

Come riporta La Gazzetta Dello Sport, la volontà dell’Inter sul talentino Valentin Carboni è ormai chiara. I nerazzurri, infatti, non hanno l’esigenza di doverlo vendere per provare l’affondo per Gudmundsson, visto che il Genoa potrebbe accettare un pagamento in più esercizi per il calciatore su cui si era mossa a gennaio anche la Fiorentina. Il classe 2002, impegnato con l’Argentina, si era messo in mostra al Monza proprio con quel Palladino che adesso è approdato a Firenze. La Fiorentina ci aveva provato a gennaio, offrendo 20 milioni. Allora i nerazzurri dissero di no. Adesso i viola potrebbero riprovarci, ma per convincere Marotta servirebbero offerte superiori ai 40 milioni di euro.

