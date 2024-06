TMW, Fiorentina pronta a prendere Zaniolo a titolo definitivo per 16 milioni. Ma il Galatasaray ne vuole 20

Si rischia di andare per le lunghe per Nicolò Zaniolo. L’attaccante, ex Roma, vorrebbe tornare in Italia, ma il Galatasaray chiede circa 20 milioni e non ha intenzione di aprire a un prestito con diritto di riscatto, almeno in questa fase. L’Atalanta offre 5 milioni più 15 di riscatto, ma non ha intenzione di optare per un obbligo: la sensazione è che l’idea dei nerazzurri è quella di offrire la stessa operazione fatta dall’Aston Villa, con un obbligo che andrebbe a verificarsi con determinate condizioni.

Invece la Fiorentina è pronta a prenderlo a titolo definitivo, ma la proposta è inferiore e si aggira intorno ai 2 milioni più 14 di riscatto. Una forbice che, almeno al momento, non permette di avere un avvicinamento. Sul calciatore c’è anche il Villarreal, ma la Serie A sarebbe la scelta preferita da Zaniolo che, dopo un anno e mezzo di estero, vorrebbe tornare in un club che lo possa rilanciare definitivamente.

A Gasperini piacerebbe allenare Nicolò Zaniolo. Perché, un po’ come successo per Charles De Ketelaere, sarebbe un successo personale quello di rilanciarlo dopo qualche stagione in chiaroscuro. E poi sarebbe un innesto importante che potrebbe elevare ulteriormente la qualità di un reparto offensivo già fortissimo e che può contare su Scamacca, Touré, De Ketelaere, Lookman e Miranchuk. A scriverlo è TMW.

