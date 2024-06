Nazione: “Lucca-Fiorentina, l’Udinese fa muro. Riso spinge per Carboni, costa minimo 20 milioni il classe 2005”

La Fiorentina è alla ricerca di quel centravanti capace di far la differenza. E tra i tanti nomi sondati, quello di Lorenzo Lucca per adesso sembra essere il più caldo. Il giocatore piace ai viola ma l’Udinese sta facendo muro. La richiesta è di 15 milioni di euro, ma la volontà dei Pozzo sarebbe quella di non cedere il proprio bomber. Con il passare dei giorni potrebbe partire un asta e le cose potrebbero cambiare.

Intanto, è atteso un incontro tra la Fiorentina e Beppe Riso per parlare proprio del giocatore ex Pisa ma non solo. Piace anche Valentin Carboni, talentino dell’Inter, sulla bocca di mezza Europa. La sua valutazione oscilla intorno ai 20 milioni di euro.Cifra importante per un classe 2005. Lo scrive La Nazione.

