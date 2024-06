Ag. Bonaventura: “Ci sono buoni propositi per andare avanti insieme. A gennaio è stato molto vicino alla Juve”

Enzo Raiola, agente di Bonaventura, è stato intervistato dalla redazione di Calciomercato.com, parlando della stagione del suo assistito, di come si è conclusa e soprattutto del futuro.

Bonaventura è il centrocampista italiano che ha segnato di più (8 reti) con Pellegrini e Colpani. Ti aspettavi di vederli all’Europeo?

“Credo che entrambi sarebbero potuti stare tranquillamente nella rosa di Spalletti, ma ora pensiamo solo a chi c’è e facciamo il tifo per l’Italia sperando di arrivare il più lontano possibile“.

Bonaventura è in scadenza di contratto con la Fiorentina, come va la trattativa per il rinnovo?

“In questi giorni la Fiorentina era concentrata sul cambio d’allenatore, a breve ci incontreremo come avevamo già programmato alla fine del mercato di gennaio. A oggi ci sono buoni propositi per andare avanti insieme, vediamo cosa succederà“.

Quanto è stato vicino alla Juve a gennaio?

“Molto vicino. Allegri aveva scelto lui per aiutare la squadra che in quel momento faceva fatica a esprimere il gioco“.

Come mai non è andata in porto?

“In quel momento la Fiorentina lottava per un posto in Europa, era in corsa su tre competizioni e sarebbe stato complicato arrivare fino in fondo privandosi di un giocatore come Bonaventura“.

Nazione: “Oggi l’incontro tra Jack e la Fiorentina”