L’obiettivo è fare cassa, ma non sarà per nulla semplice. Per quanto riguarda l’attaccante, il club più interessato a Nzola ad oggi è il Cagliari. Ma difficilmente il club sardo opterà per un’offerta a titolo definitivo. Le pessime prestazioni dell’ex Spezia non aiutano da questo punto di vista. Lo scrive il Corriere Fiorentino.