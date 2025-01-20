Luiz Henrique in volo verso l'Europa: sarà un calciatore dello Zenit. Al Botafogo 35 milioni di euro

Luiz Henrique si appresta a diventare un nuovo calciatore dello Zenit. Dopo essere stato seguito a lungo dalla Fiorentina, il brasiliano si unirà al club russo che ha trovato l'accordo con il Botafogo...

Luiz Henrique si appresta a diventare un nuovo calciatore dello Zenit. Dopo essere stato seguito a lungo dalla Fiorentina, il brasiliano si unirà al club russo che ha trovato l'accordo con il Botafogo per ben 35 milioni di euro, una cifra molto più alta - quasi il doppio - di quanto ha messo sul piatto il club viola (20 milioni di euro). E la conferma del suo imminente sbarco in Europa arriva direttamente dal suo profilo Instagram, dove il brasiliano ha postato una storia in cui sta per prendere l'aereo che lo porterà a San Pietroburgo.

TMW: “IL PARMA PER MAN VUOLE 20 MILIONI, LA FIORENTINA NE HA OFFERTI 12. C’È ANCHE IL COMO SU DI LUI”

https://www.labaroviola.com/tmw-il-parma-per-man-vuole-20-milioni-la-fiorentina-ne-ha-offerti-12-ce-anche-il-como-su-di-lui/285513/