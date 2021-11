Juventus vince ma i tifosi bianconeri pensano alla Fiorentina, cori contro Firenze e i viola

Mancano quattro giorni alla sfida tra Juventus e Fiorentina allo Stadium di Torino ma la testa dei tifosi bianconeri, questa sera, nel corso della partita di Champions League in casa contro lo Zenit, era già verso la Fiorentina. Infatti, subito dopo il quarto gol bianconero e sul finire della partita i tifosi della Juventus hanno intonato: “Un solo grido un solo allarme Firenze in fiamme” e poi “chi non salta è fiorentino”. Insomma, la rivalità si sente anche in casa Juve, e lo fanno capire anche durante la Champions League…

