Dal Brasile: offerta dello Zenit da 25 milioni per Luiz Henrique. Ma c’è anche il Newcastle

La Fiorentina verrà beffata?

Come riportato dal portale brasiliano UOL Esporte, su Luiz Henrique del Botafogo irrompe lo Zenit. Trattativa in corso tra il club brasiliano e i russi per un’operazione che si aggira sui 25 milioni di euro. Il pallone d’oro sudamericano 2024 non si sta allenando con il Botafogo in questi giorni in attesa di definire il proprio futuro ed è a conoscenza della trattativa con il club russo.

Si era parlato molto del Lione, ma sull’ex Betis ci sono anche la Fiorentina e una società inglese. Secondo il portale Esporte News Mundo, il club di Premier pronto a presentare un’offerta per l’esterno sarebbe il Newcastle.

https://www.labaroviola.com/bucciantini-su-luiz-enrique-costa-tanto-adattamento-difficile-dubito-possa-far-la-differenza/284989/