Non solo Samp, adesso è bagarre per Badelj: Zenit in pole, ma occhio anche a Milan e West Ham

Come riporta Tmw, l'interesse della Sampdoria nei confronti di Milan Badelj è soltanto l'ultimo in ordine di tempo. In pole per il centrocampista croato, infatti, ci sarebbe lo Zenit Sanpietroburgo, p...

Come riporta Tmw, l'interesse della Sampdoria nei confronti di Milan Badelj è soltanto l'ultimo in ordine di tempo. In pole per il centrocampista croato, infatti, ci sarebbe lo Zenit Sanpietroburgo, pronto ad offrire un ricco contratto. Ma alla finestra resta anche il Milan che, una volta chiariti la posizione della nuova società ed il discorso EL, potrebbe tornare alla carica. Dall'Inghilterra, invece, fanno sapere che anche il West Ham sarebbe sulle tracce dell'ormai ex viola.