Retroscena Chiesa, la Fiorentina ha rifiutato l'offerta dello Zenit di 40 milioni di euro più bonus

Roberto Mancini, tecnico dello Zenit San Pietroburgo, aveva messo il talento classe 97 in cima alla sua lista dei desideri

Secondo quanto riportato da Lady Radio, la scorsa estate Chiesa è stato al centro di una grande offerta di mercato. L’uomo del momento per la Fiorentina, nonostante il momento non troppo positivo che sta vivendo la società gigliata, sta passando un periodo magico. Sull’esterno classe ’97 c’era anche lo Zenit San Pietroburgo allenato da Roberto Mancini: 40 milioni più bonus l’offerta per avere Chiesa. Offerta rispedita al mittente dalla società viola.