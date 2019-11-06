Ds Zenit S. Pietroburgo allo scoperto: "Mi piace Chiesa, ma vorrei avere ancora qua Marchisio. Peccato per l'infortunio..."

Il ds dello Zenit Javier Ribalta esce allo scoperto sugli obiettivi di mercato dei russi parlando a Tuttosport: "Mi piace Federico Chiesa della Fiorentina, è un ottimo profilo. Italiani? Per me sarebb...

Il ds dello Zenit Javier Ribalta esce allo scoperto sugli obiettivi di mercato dei russi parlando a Tuttosport: "Mi piace Federico Chiesa della Fiorentina, è un ottimo profilo. Italiani? Per me sarebbe stato bello continuare ad avere Claudio Marchisio qua: quando ha giocato ha fatto bene, è stato davvero un peccato il suo nuovo infortunio".