Labaro Viola

Ds Zenit S. Pietroburgo allo scoperto: "Mi piace Chiesa, ma vorrei avere ancora qua Marchisio. Peccato per l'infortunio..."

Il ds dello Zenit Javier Ribalta esce allo scoperto sugli obiettivi di mercato dei russi parlando a Tuttosport: "Mi piace Federico Chiesa della Fiorentina, è un ottimo profilo. Italiani? Per me sarebb...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2019 13:28
Ds Zenit S. Pietroburgo allo scoperto: "Mi piace Chiesa, ma vorrei avere ancora qua Marchisio. Peccato per l'infortunio..." - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Zenit
Chiesa
Marchisio
Condividi

Il ds dello Zenit Javier Ribalta esce allo scoperto sugli obiettivi di mercato dei russi parlando a Tuttosport: "Mi piace Federico Chiesa della Fiorentina, è un ottimo profilo. Italiani? Per me sarebbe stato bello continuare ad avere Claudio Marchisio qua: quando ha giocato ha fatto bene, è stato davvero un peccato il suo nuovo infortunio".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok