Sfuma Luiz Henrique per la Fiorentina: il brasiliano è ufficialmente un nuovo calciatore dello Zenit

Sfuma il grande obiettivo di mercato della Fiorentina: Luiz Henrique è ufficialmente un nuovo calciatore dello Zenit. Il club viola aveva provato ad acquistare il Pallone d'Oro Sudamericano, ma la pro...

Sfuma il grande obiettivo di mercato della Fiorentina: Luiz Henrique è ufficialmente un nuovo calciatore dello Zenit. Il club viola aveva provato ad acquistare il Pallone d'Oro Sudamericano, ma la proposta del club di San Pietroburgo ha sbaragliato la concorrenza: il Botafogo incasserà circa 35 milioni di euro. Nell'affare sono stati inseriti anche l'attaccante Artur e iil terzino brasiliano Wendel, che andrà ai connazionali alla fine della stagione 2024/25. Due contropartite che potrebbero abbassare il prezzo del cartellino. Il brasiliano ha firmato un contratto che lo legherà al club russo per quattro anni più opzione per un'ulteriore stagione.

TMW, PALLADINO NON È IN DISCUSSIONE: COMMISSO HA RIBADITO LA FIDUCIA NEL TECNICO

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