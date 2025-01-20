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Sfuma Luiz Henrique per la Fiorentina: il brasiliano è ufficialmente un nuovo calciatore dello Zenit

Sfuma il grande obiettivo di mercato della Fiorentina: Luiz Henrique è ufficialmente un nuovo calciatore dello Zenit. Il club viola aveva provato ad acquistare il Pallone d'Oro Sudamericano, ma la pro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 gennaio 2025 17:00
Sfuma Luiz Henrique per la Fiorentina: il brasiliano è ufficialmente un nuovo calciatore dello Zenit -
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Sfuma il grande obiettivo di mercato della Fiorentina: Luiz Henrique è ufficialmente un nuovo calciatore dello Zenit. Il club viola aveva provato ad acquistare il Pallone d'Oro Sudamericano, ma la proposta del club di San Pietroburgo ha sbaragliato la concorrenza: il Botafogo incasserà circa 35 milioni di euro. Nell'affare sono stati inseriti anche l'attaccante Artur e iil terzino brasiliano Wendel, che andrà ai connazionali alla fine della stagione 2024/25. Due contropartite che potrebbero abbassare il prezzo del cartellino. Il brasiliano ha firmato un contratto che lo legherà al club russo per quattro anni più opzione per un'ulteriore stagione.

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