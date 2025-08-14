14 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:37

Corriere Fiorentino: "Reale interesse dello Zenit per Beltran, ma resta viva la possibilità del River"

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Reale interesse dello Zenit per Beltran, ma resta viva la possibilità del River”

Redazione

14 Agosto · 09:03

Aggiornamento: 14 Agosto 2025 · 09:03

BeltranFiorentinariverzenit

di

La questione Beltran resta delicata

La questione più delicata resta quella di Beltran, con il suo futuro ancora incerto e corteggiamenti che devono tradursi in offerte concrete. Sul fronte Beltran, lo Zenit ha mostrato un reale interesse, nonostante le smentite ufficiali, e resta viva la possibilità di un ritorno al River Plate. Prima di puntare a un nuovo attaccante, la Fiorentina dovrà però definire la sua cessione. I nomi sul taccuino sono loannidis del Panathinaikos, per il quale la richiesta supera i 20 milioni e l’albanese Daku del Rubin Kazan, già confermato dall’allenatore russo. Senza uscite, sarà necessario attendere anche per nuovi innesti o eventuali offerte per i titolari già in rosa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

