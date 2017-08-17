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Lo Zenit di Roberto Mancini cerca di rubare Pezzella alla Fiorentina. Club viola in netto vantaggio

Un sondaggio importante del club russo nelle ultime ore ma la trattativa tra Betis e Fiorentina è ormai vicina alla chiusura

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2017 12:37
Lo Zenit di Roberto Mancini cerca di rubare Pezzella alla Fiorentina. Club viola in netto vantaggio -
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Inserimento last second dello Zenit di Roberto Mancini per German Pezzella. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, il club russo avrebbe provato nelle ultime ore a sondare il terreno col Betis per il difensore argentino classe '91. Un altro tentativo - dopo quello fallito dallo stesso Zenit qualche settimana fa - comunque molto complicato, visti i segnali di ottimismo arrivati sia dalla Spagna che da Firenze, i quali vedono nettamente favorita la Fiorentina di Corvino.

 

Tuttomercatoweb.com

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