Pedullà: "Folorunsho sempre più vicino alla Fiorentina. Prestito con diritto di riscatto a 8-9 milioni"
Il mercato è ormai alle porte e la Fiorentina vuole piazzare subito il colpo in mediana da regalare a Raffaele Palladino. Stando quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club viola è sempre più vicino...
Il mercato è ormai alle porte e la Fiorentina vuole piazzare subito il colpo in mediana da regalare a Raffaele Palladino. Stando quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club viola è sempre più vicino a Michael Folorunsho, centrocampista della Nazionale e di proprietà del Napoli. L'operazione potrebbe andare in porto sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8-9 milioni di euro.
TMW: “BIRAGHI AL NAPOLI DIPENDE DA SPINAZZOLA. SU PARISI FORTE IL COMO, MA LA FIORENTINA CHIEDE 10 MILIONI”
https://www.labaroviola.com/tmw-biraghi-al-napoli-dipende-da-spinazzola-su-parisi-forte-il-como-ma-la-fiorentina-chiede-10-milioni/282727/