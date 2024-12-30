Pedullà: "Folorunsho sempre più vicino alla Fiorentina. Prestito con diritto di riscatto a 8-9 milioni"

Il mercato è ormai alle porte e la Fiorentina vuole piazzare subito il colpo in mediana da regalare a Raffaele Palladino. Stando quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club viola è sempre più vicino...

A cura di Redazione Labaroviola 30 dicembre 2024 15:20

Condividi