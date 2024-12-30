TMW: "Biraghi al Napoli dipende da Spinazzola. Su Parisi forte il Como, ma la Fiorentina chiede 10 milioni"

Biraghi lascerà sicuramente la Fiorentina, mentre Parisi potrebbe restare, viste le alte richieste economiche della società viola

Il mercato è ormai alle porte, questione di pochissimi giorni e comincerà ufficialmente la sessione invernale del 2025. Diverse squadre, in Serie A e non solo, hanno già cominciato a muoversi, a programmare, a schiarirsi le idee. Tra queste c'è anche la Fiorentina, che ha già una strategia per quanto riguarda il mercato in uscita, in cui restano invischiati i due esterni mancini di scorta, ossia Cristiano Biraghi e Fabiano Parisi.

Con il primo la rottura è stata totale e anche pubblica, dopo le dichiarazioni del suo agente Mario Giuffredi. A gennaio andrà via quasi certamente, ma per quale destinazione partirà? L'ipotesi principale, come raccolto dalla nostra redazione, rimane il Napoli, ma quest'opzione dipende dall'eventuale addio agli azzurri da parte di Leonardo Spinazzola.

Per quanto riguarda Parisi, invece, la pista più accreditata è il Como, fortemente interessato e intenzionato ad avanzare una proposta per portarlo sulle sponde del Lago a titolo definitivo. Tuttavia la richiesta della Fiorentina è a due cifre: bisognerà arrivare a un'offerta da 10 milioni se si vorrà prendere il terzino ex Empoli. Lo scrive TMW.

L'AMORE DI DE GEA PER LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/de-gea-e-il-suo-grande-amore-per-la-fiorentina-orgoglioso-di-indossare-questa-maglia/282725/