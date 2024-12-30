De Gea e il suo grande amore per la Fiorentina: "Orgoglioso di indossare questa maglia"

David De Gea ha espresso sui suoi profili social tutto il suo amore per la Fiorentina, dicendosi orgoglioso di vestire la maglia viola

Se Juventus-Fiorentina si è conclusa in pareggio una buona dose di merito va, ancora una volta, a David De Gea. Il portiere della Fiorentina si è nuovamente reso protagonista di una prestazione ai limiti dell'umano, negando più volte il gol ai bianconeri. In particolare, si ricorda la parata senza senso su Dusan Vlahovic poco prima della fine del primo tempo.

Al termine del match, l'estremo difensore ex United ha pubblicato un post sui propri profili social, con alcune immagini della partita e una frase corta, ma piena di significato: "Proud to have this shirt on my back", che in italiano significa "Orgoglioso di indossare questa maglia". Un amore sbocciato subito, quello tra la Fiorentina e De Gea, e destinato a durare per molto tempo (o almeno così si augurano i tifosi).

David, lasciacelo dire: tu sei orgoglioso di indossare la maglia della Fiorentina, ma non puoi nemmeno immaginare quanto lo siamo noi di vedertela addosso.

IL SIPARIETTO DI TONI

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