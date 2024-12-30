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Toni e l'amore dei tifosi della Fiorentina: gli lanciano un telefono per un selfie dal settore ospiti. Il siparietto

Il simpatico siparietto tra Toni e alcuni tifosi della Fiorentina, che volevano a tutti i costi un selfie con l'ex bomber viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 dicembre 2024 13:43
Toni e l'amore dei tifosi della Fiorentina: gli lanciano un telefono per un selfie dal settore ospiti. Il siparietto -
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Simpatico siparietto tra Luca Toni e alcuni tifosi della Fiorentina presenti nel settore ospiti dell'Allianz Stadium di Torino. Al termine della sfida tra Juventus e Fiorentina, terminata in pareggio per 2 a 2, l'ex attaccante viola si è fermato per un selfie "particolare" con alcuni tifosi gigliati, giunti a Torino per il big match di giornata.

La dinamica
Toni, opinionista per DAZN, era in diretta per il post partita direttamente dal prato dell'Allianz Stadium, quando un sostenitore viola ha lanciato il proprio telefono in campo, con l'obiettivo di ottenere un selfie con il bomber italiano. Divertito, Toni ha chiesto il permesso di andare a raccogliere il telefono, si è avvicinato e si è scattato una foto con il gruppetto di sostenitori. Poi, ha anche commentato: "Sono fantastici (i tifosi della Fiorentina, ndr), la passione Viola!".

Un amore sbocciato ormai 20 anni fa e destinato a continuare, per sempre.

MAROCCHI SICURO

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