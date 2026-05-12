Ufficiale Juventus Fiorentina si giocherà lunedì 18 alle 20.45 allo Stadium di Torino

Il match tra viola e bianconeri sarà lunedì sera insieme alle altre gare di squadre in lotta per la Champions

Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d'Italia, in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l'incontro di calcio Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.45. Lo rende noto la Prefettura di Roma. Ovviamente questa decisione comprende anche la Fiorentina che giocherà lunedì 18 alle 20.45 allo Stadium contro i bianconeri in virtù del rispetto della contemporaneità tra le squadre in lotta per la Champions come Como-Parma, Genoa-Milan e Pisa-Napoli.